(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 [Rijksvoorlichtingsdienst – Ministerie van Algemene Zaken]

Minister-president Rutte neemt deel aan de digitale Summit for Democracy

8 december 2021 – 13:52

Minister-president Rutte neemt op donderdag 9 december deel aan de Summit for Democracy. De digitale top is een initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden en richt zich onder andere op het beschermen van landen tegen autoritarisme, het bevorderen van mensenrechten en corruptiebestrijding.

Minister-president Rutte neemt deel aan een panel over de uitdagingen waar democratieën voor staan en de antwoorden daarop. Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft vandaag het Media Freedom side event van de top bijgewoond.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Er zijn geen persmomenten voorzien.

Colofon

De inhoud van dit bericht is opgesteld door:

– Rijksvoorlichtingsdienst

De volgende thema’s zijn gekoppeld:

– Overig

🔊 Listen to this