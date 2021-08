(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 [Rijksvoorlichtingsdienst – Ministerie van Algemene Zaken]

Minister-president Rutte bezoekt president Macron van Frankrijk

30 augustus 2021 – 21:54

Minister-president Rutte brengt dinsdag 31 augustus 2021 een bezoek aan president Macron van Frankrijk. De ontmoeting staat in het teken van de actuele ontwikkelingen in Afghanistan, het Franse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2022 en de goede samenwerking tussen Nederland en Frankrijk.

Minister-president Rutte heeft daarnaast ook een ontmoeting met premier Castex en woont een bijeenkomst met Nederlandse CEO’s bij over de economische ontwikkelingen en het investeringsklimaat in Frankrijk.

