PARIGI – L’Italia sale cinque volte sul podio nel weekend di gare della Mini Maratona di Fioretto a Parigi, riservata ai giovani atleti delle categorie comprese tra under 10 e under 15. Al Halle Carpentier della capitale francese i 28 azzurrini in gara, seguiti dai tecnici Andrea Cassarà (Schermabrescia) e Claudia Stocchi (Scherma Mogliano ASD), hanno affrontato avversari provenienti da tutto il mondo e hanno portato a casa tre ori e due bronzi.

Protagonista della due giorni di gare è stato il campione italiano della categoria Giovanissimi Luca Guidi della Schermabrescia, che ha prima vinto tra gli under 12 superando in finale il francese Simon Belissa 7-4 e, il giorno dopo, ha trionfato anche tra gli under 13 battendo il francese Constantin Chino 8-2.

Nel fioretto femminile under 15 successo di Vittoria Riva della Scherma Mogliano, che ha vinto in semifinale 15-8 contro la cipriota Elisaveta Kopyltsova e in finale all’ultima stoccata 15-14 contro l’ungherese Anna Kollar.

Sono di bronzo Sara Rizzato nel fioretto femminile under 11 e Lorenzo Raoul Romano nel fioretto maschile under 12. Rizzato aveva superato ai quarti l’inglese Anita Abramenkova, prima di uscire in semifinale contro la finalista svedese Wall Kinzi 6-2, Romano, invece, è stato battuto in semifinale dal compagno di società Luca Guidi 8-1, così come nella finale del GPG 2022.

Fonte/Source: https://www.federscherma.it/homepage/media/news/14-news/top-news/32846-mini-maratona-di-fioretto-cinque-podi-italiane-alle-gare-under-15-di-questo-fine-settimana-a-parigi.html