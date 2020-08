(AGENPARL) – dom 23 agosto 2020 Minacce via social al presidente Giulietti, Lorusso: «Dato mandato ai

legali di agire contro i responsabili»

«Il web non può essere una zona franca: i principi costituzionali e

le regole dello stato di diritto vanno rispettati anche in rete»,

ammonisce il segretario generale. «La Fnsi – aggiunge – non arretrerà

di un millimetro dalla difesa delle colleghe e dei colleghi che si

sforzano di informare con correttezza e serietà».

«Da alcuni giorni il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, è

oggetto di attacchi e minacce sui social riconducibili ad ambienti ed

esponenti dell’estrema destra. La sua “colpa” è quella di essersi

schierato al fianco di colleghe e colleghi che, con le loro inchieste,

raccontano il dramma dei migranti, smontando luoghi comuni e scoprendo

notizie palesemente false. Considerata la gravità delle minacce, la

Fnsi ha dato mandato ai propri legali di intraprendere ogni azione a

difesa e tutela del presidente Giuseppe Giulietti e degli altri

colleghi vittime per lo stesso motivo di pesanti intimidazioni». Lo

afferma Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione

nazionale della Stampa italiana.

«È necessario – aggiunge – che le autorità competenti si attivino per

risalire ai responsabili degli attacchi. Il web e i social network non

possono essere considerati terra di nessuno e neanche una zona franca:

i principi costituzionali e le regole dello stato di diritto vanno

rispettati anche in rete. Odiatori seriali e squadristi da tastiera si

mettano l’anima in pace: le loro minacce non faranno arretrare di un

millimetro la Fnsi dalla difesa dei colleghi che si sforzano di

informare i cittadini con correttezza e serietà. Purtroppo per loro,

quelle minacce produrranno l’effetto opposto».

L’Esecutivo Usigrai: «Nei confronti di chi molesta la Costituzione non

ci può essere tolleranza alcuna»

In questi giorni si sono moltiplicati insulti nei confronti del

Presidente della Fnsi, Beppe Giulietti, e di diversi cronisti che,

esercitando il loro lavoro, hanno direttamente e indirettamente difeso

i valori antirazzisti e antifascisti della nostra Costituzione

attraverso la verità dei fatti.

La matrice di questi attacchi è sempre la stessa: odiatori da tastiera

e nemici della Costituzione antifascista e antirazzista.

Ci uniremo alla Fnsi per tutti gli esposti necessari ad individuare i

responsabili e come sempre siamo e saremo al fianco di tutti i

giornalisti minacciati.

Nei confronti di chi molesta la Costituzione non ci può essere

tolleranza alcuna.

Esecutivo Usigrai

