(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 MINACCE NO VAX, ODDATI(PD): “SOLIDARIETÀ A BONACCINI E DE LUCA”

“Piena solidarietà a Vincenzo De Luca e Stefano Bonaccini per le minacce ricevute dai no-vax. Sono stati presi dati, indirizzi e si è scatenato l’inferno di minacce e insulti. Non è tollerabile. Non è soprassedibile. Questo è squadrismo e va trattato come tale. A loro tutta la nostra solidarietà, con l’augurio sincero che i responsabili vengano individuati”.

Così, sui social, Nicola ODDATI della direzione nazionale del Partito Democratico.

