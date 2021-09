(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 MINACCE MUSUMECI: PRESTIGIACOMO (FI), INTIMIDAZIONI NON FERMERANNO IMPEGNO MUSUMECI

“Odio, minacce e intimidazioni, per quanto gravi e allarmanti, non fermeranno l’impegno di chi, come Nello Musumeci, è quotidianamente al lavoro per servire con onore e lealtà le istituzioni che rappresenta. Non saranno certamente dei fanatici che agiscono con metodi violenti a distoglierlo dai suoi compiti o a intaccare la sua determinazione che muove dalla forza delle idee, della coerenza e da valori non barattabili, neanche davanti ad atti intimidatori come quelli di cui sono rimasti vittime”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.

