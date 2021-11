(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 Minacce a Di Maio: Ruggieri (Fi), Solidarietà e incoraggiamento a Di Maio

Roma, 13 novembre – “Solidarietà al Ministro Di Maio. E un incoraggiamento: essere riconosciuti dai terroristi come loro nemici certifica che si è, e si lavora, dalla parte giusta del mondo. Quella libera, che non si farà mai minimamente condizionare dalle minacce di chi usa Dio a pretesto per spargere sangue e terrore”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, in una nota.

