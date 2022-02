(AGENPARL) – ven 18 febbraio 2022 Milleproroghe: Uiltrasporti, bene bonus per autisti. 18 anni è però un’età troppo bassa per la guida dei tir

Roma 18 febbraio – “Valutiamo positivamente l’approvazione dell’emendamento al dl Milleproroghe che istituisce il fondo per i voucher destinati agli under 35 che vogliono conseguire lepatenti e le abilitazioni professionali per la guida dei mezzi pesanti, per le attività di autotrasporto di persone e di merci”.

Ad affermarlo la Uiltrasporti che ritiene però un elemento di criticità “l’aver previsto la guida di mezzi pesanti quali i tir, da parte di giovani di 18 anni, un’età che potrebbe essere troppo bassa per intraprendere l’attività di trasporto merci che richiede standard di professionalità e sicurezza molto elevati”.

“La misura – prosegue la Uiltrasporti – è comunque molto importante perché può contribuire a rendere di nuovo attrattiva una professione che proprio a causa dell’elevato costo per conseguire le necessarie abilitazioni professionali, unito alle basse retribuzioni, ha registrato negli ultimi anni una sempre maggiore difficoltà nel trovare giovani disposti ad intraprendere questo lavoro”.

“L’incentivo per l’acquisizione della patente, rappresenta quindi un primo passo a cui però vanno affiancate altre misure di sostegno ai lavoratori, ad iniziare, come ad esempio nel caso del Tpl, dal rinnovo del contratto per il quale abbiamo confermato lo sciopero di 24 ore il prossimo 25 febbraio”.

