Milleproroghe: Fit-Cisl, Voucher per autisti tpl primo passo. Ora rinnovo Ccnl Tpl e miglioramento salari

Roma, 19 febbraio – “Accogliamo positivamente l’approvazione dell’emendamento al Dl Milleproroghe che istituisce il fondo per erogare dei voucher ai giovani under 35 a copertura dei costi da sostenere per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei mezzi pesanti, destinati all’esercizio di attività di autotrasporto di persone e di merci”. È quanto dichiara la Fit-Cisl, che prosegue: “La carenza di autisti nei due settori non poteva essere ignorata ulteriormente, visto il suo continuo aggravarsi. Questa però è una condizione necessaria ma non sufficiente. Questo utile provvedimento deve essere accompagnato anche da un aggiornamento delle norme contrattuali in materia di formazione professionale e tutela dell’integrità fisica delle lavoratrici e dei lavoratori, in modo da mettere la sicurezza ancora più al centro per i giovani autisti, così come per quelli più esperti”.

“Nel trasporto pubblico locale – evidenzia la Fit-Cisl – proprio il costo elevato per conseguire le necessarie abilitazioni professionali è, assieme alle basse retribuzioni, uno dei fattori che rendono questo settore sempre meno attrattivo per i giovani. Per questo ora chiediamo che si intervenga anche sui trattamenti retributivi, atteso che i salari attuali non sono più adeguati: occorre che sia rinnovato il contratto collettivo nazionale di settore scaduto il 31 dicembre 2017: è proprio per sollecitare la soluzione positiva della vertenza del trasporto pubblico locale che è confermato lo sciopero nazionale di 24 ore del prossimo 25 febbraio. Auspichiamo – conclude la federazione cislina – un’opportuna azione congiunta da parte dei ministeri competenti e degli Enti localii interessati affinché la vertenza si sblocchi e si scongiuri la protesta”.

