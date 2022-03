(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 MILITE IGNOTO: TRIPODI (FI), GRAVE OFFESA A SIMBOLO DI UNITA’ NAZIONALE, RIVEDERE DECISIONE COMUNE GUIDONIA

“La mancata intitolazione di una strada di Guidonia Montecelio a Maria Bergamas, madre simbolica del Milite Ignoto, perché per l’amministrazione locale giallorossa è riconducibile al fascismo, è un’offesa grave a uno dei simboli della vittoria italiana nella Prima guerra mondiale nonché a un simbolo dell’unità nazionale” Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, deputato di Forza Italia e capogruppo in Commissione Difesa. “E’ l’ennesimo gesto ipocrita della sinistra e del movimento grillino contro un simbolo che non dovrebbe comportare divisioni ideologiche, visto che lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Maria Bergamas e ogni anno tutta la politica commemora il Milite Ignoto presso l’Altare della Patria di Roma.. Non c’è nessuna motivazione plausibile a questa insensata decisione, anzi è necessario risolvere al più presto questa vergognosa vicenda”.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 e del D. Lgs. n.196/2003 e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all’ente a cui sono indirizzate e possono contenere informazioni confidenziali, e non diffondibili ai sensi di legge. La diffusione, distribuzione e/o copia del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario o da quest’ultimo autorizzato è proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente e di cancellare il messaggio da ogni applicazione del Vostro computer o server. Grazie

