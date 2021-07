(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 Milite Ignoto: Perego (FI), è un dovere commemorare memoria sacrificio di tanti giovani

“Il 4 novembre 1921, anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, la bara del Milite Ignoto venne posta ai piedi della statua della Dea Roma, nel monumento del Vittoriano. Oggi, ad un secolo di distanza, il Parlamento approva una mozione che rievoca con diverse iniziative il valore del Milite Ignoto, a memoria del sacrificio di tanti giovani e giovanissimi che hanno donato la vita per la Patria, in un conflitto che si è portato via 650.000 italiani. È nostro dovere l’esercizio della memoria di quel sacrificio, di quella grande vittoria, dell’unità nell’abbraccio del nostro tricolore. È nostro dovere la riconoscenza e la gratitudine verso tutte le donne e gli uomini in divisa, di ieri, di oggi e di domani che nel silenzio, in teatri ostili, lontani dalle proprie famiglie difendono non solo il nostro Paese ma l’insieme di valori che la bandiera italiana rappresenta”. Lo scrive in una nota Matteo Perego, vice presidente dei deputati di Forza Italia.

