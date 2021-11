(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Manifestazione UN ALBERO PER IL FUTURO a milano

L’iniziativa è stata promossa dai Carabinieri forestali

Milano, 19 novembre 2021. I Carabinieri forestali insieme ad una rappresentanza di alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto comprensivo Jacopo Barozzi di Milano, domani metteranno a dimora un albero nel giardino della stessa scuola. Un’iniziativa analoga si svolgerà contemporaneamente in tutte le Regioni d’Italia.

Nel giardino dell’Istituto alle 11 sarà messo a dimora un albero, come segno, simbolo di attenzione per l’ambiente. La manifestazione, fortemente voluta dall’Arma dei Carabinieri, dal Ministero della Transizione Ecologica e dalla Fondazione Falcone, è inserita nel contesto di una serie di cerimonie che si svolgeranno in tutte le Regioni d’Italia. Avrà anche il fine di sensibilizzare ragazzi ed adulti ai temi della legalità ambientale.

La mattinata sarà dedicata ai ragazzi e vorrà essere un momento di festa, in una prospettiva di crescita della cultura ambientale rivolta soprattutto alle nuove generazioni.

La cerimonia si svolgerà contestualmente ed in continuità virtuale con la casa di reclusione dell’Ucciardone a Palermo, dove verrà contemporaneamente messo a dimora un clone del cosiddetto albero di Falcone, un albero maestoso che si trova nei pressi della casa che fu abitata dal giudice Giovanni Falcone a Palermo.

In una staffetta ideale da Palermo ai vari capoluoghi di regione italiani, si succederanno, in diretta streaming, personalità che hanno fatto dell’affermazione dei principi di legalità e del contrasto alla criminalità mafiosa una bandiera, anche a costo di elevati sacrifici personali.

Mentre a Palermo interverranno Maria Falcone e don Luigi Ciotti, a Milano unirà il suo messaggio di legalità Nando Dalla Chiesa.

La giornata si concluderà con la consegna di un clone dell’Albero di Falcone anche all’Istituto comprensivo Jacopo Barozzi, al fine di contribuire a diffondere il seme della legalità nel tessuto sociale.

L’affermazione dei principi di legalità e lo sviluppo di un vivo senso di rispetto e attenzione per l’ambiente restano tra le missioni prioritarie dell’Arma.

