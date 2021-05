(AGENPARL) – mer 26 maggio 2021 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

MILANO: TRUFFE IN DANNO DEI CORRIERI PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA CHIESA ROSSA: DENUNCIATI DUE OCCUPANTI

All’esito di incessante attività investigativa, i Carabinieri della Stazione Milano Gratosoglio hanno individuato e denunciato i due responsabili di quattro truffe perpetrate ai danni di altrettanti corrieri presso il campo nomadi di via Chiesa Rossa, Milano.

Le indagini condotte mediante l’analisi dei tabulati telefonici, le escussioni testimoniali e le conseguenti individuazioni fotografiche, hanno consentito di accertare che in quattro differenti casi i due soggetti, agendo autonomamente, ma con le medesime modalità, avevano contattato le vittime mediante gli annunci di vendita postati dalle stesse sul web. Dopo aver concordato il prezzo d’acquisto e aver pattuito il pagamento alla consegna, i prevenuti avevano richiesto al corriere di scaricare la merce all’interno del campo nomadi ove, facendo credere al trasportatore di voler solo verificare l’integrità degli oggetti da acquistare, se ne erano impossessati, dileguandosi repentinamente negli anfratti del citato campo, senza corrispondere la somma dovuta.

Le truffe scoperte hanno consentito ai due denunciati di impossessarsi fraudolentemente di beni di vario genere (veicoli, modellini, statue…), per un valore complessivo pari a euro 9.000 circa.

Milano 26 Maggio 2021

