(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

MILANO: TENTATO OMICIDIO A CINISELLO BALSAMO, ARRESTATI DAI CARABINIERI ESECUTORE E MANDANTE

Al seguente link è possibile scaricare un breve contributo video: https://we.tl/t-WNwHGXfmHT

Nella mattinata di martedì 02 novembre 2021, a Cinisello Balsamo, quartiere Sant’Eusebio, i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione a due Ordinanze di applicazione della Custodia Cautelare in Carcere per tentato omicidio e porto abusivo di armi, nei confronti di due cugini, B. A., classe 1967, e B.B., classe 1971, entrambi pregiudicati di origine calabrese.

Entrambi gli arrestati, all’esito di articolata ed immediata indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Monza, sono stati individuati rispettivamente quale esecutore materiale e mandante del tentato omicidio nei confronti di G.L. classe 1997, avvenuto nella notte del 18 settembre 2021, presso il parco pubblico del Grugnotorto, sito a Cinisello Balsamo, quartiere Sant’Eusebio. Il movente, ricostruito dai Carabinieri, è da ricondurre ad una regolazione di conti da parte del mandante B.B. con la vittima, per un dissidio tra le parti, avvenuto mesi prima.

Contestualmente, i militari della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, unitamente ai Nuclei Cinofili di Orio al Serio e Casatenovo, hanno eseguito una serie di perquisizioni, per la ricerca di armi e droga, all’interno dello stabile ALER, c.d. “Palazzoni”, individuando vari obiettivi tra i 300 box e cantine, siti all’interno del contesto condominiale di Cinisello Balsamo, via Giolitti.

Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto, a carico di ignoti tre motoveicoli ed una autovettura oggetti di furto, restituiti agli aventi diritto, n.2 proiettili cal. 9 Flaubert,189 grammi di hashish confezionato e pronto per lo spaccio e numerosi arnesi da scasso e materiale per il confezionamento della droga.

Milano 03 Novembre 2021

___________________________________________________

Sala Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Milano

🔊 Listen to this