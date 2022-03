(AGENPARL) – dom 20 marzo 2022 Milano-Sanremo 2022: il passaggio ad Imperia in mezzo a due ali di folla (foto)

Tantissime persone si sono radunate nel centro storico della città

Ieri pomeriggio, il passaggio ad Imperia della corsa ciclistica

internazionale Milano-Sanremo 2022, si è svolto in mezzo a due ali di

folla. Tantissime persone festanti si sono radunate nel centro storico

della città per accogliere e salutare i corridori, che si stavano

avviando, a grande velocità, verso il finale di Sanremo. Sono immagini

che, nella Riviera di Ponente, a causa della pandemia, non si vedevano

da lungo tempo e che fanno ben sperare per la nuova stagione

turistica, ormai alle porte.

Foto di Christian Flammia