Milano

, rap

per rapinatori

Carabinieri

e Polizia di Stato

arrestano 3 giovani

Milano e a

Sondrio, i militari

dell’Arma dei Carabinieri

e la Polizia di Stato

coordinati dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Milano, hanno

eseguito

’ordinanza

misura cautelare, emessa d

l G.I.P. del Tribunale di Milano

dr.ssa

Scudieri su richiesta del PM dr Lesti,

nei confronti di 3 giovani

ritenuti

responsabili

vario titolo

rapine

commesse

ai danni di giovani ragazzi

Milano e

Vignate (MI).

Il provvedimento

dispone la misura cautelare

in carcere

nei confronti d

rapper

20enne

Z.M. e ai domiciliari per il 18enne S.D. e per il

rapper

20enne A.E.Z. cittadino

marocchino

trae origine dagli esiti d

elle

indagini

condotte

dai militari

della

Compagnia Carabinieri di Pioltello

