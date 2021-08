(AGENPARL) – Roma, 25 ago 2021 – A Milano la Lega è al lavoro per una lista di alto profilo, a partire dalla capolista che – come già avvenuto a Roma con Simonetta Matone – sarà una donna della società civile conosciuta e apprezzata per il suo impegno per la città, i quartieri e le imprese. La metà dei candidati, per Palazzo Marino e per i Municipi, non avrà tessera di partito in tasca e rappresenterà il mondo del volontariato e delle imprese, delle Partite Iva, dello sport e della cultura.

