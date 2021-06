(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 L’arte dell’improvvisazione

4 Luglio – 3 ottobre 2021

Musica

I concerti accolgono giovani talenti emergenti insieme ad artisti di comprovata fama ed esperienza: in cartellone duo Kouate & Simone Mor, i pianisti Gaetano Liquori, Simone Daclon e Giuseppe Vitale, Sandra Conte, Elephant Claps e gli Allievi del Conservatorio G. Verdi di Milano.

Sono coinvolti intorno alla rassegna anche fotografi, scrittori, filosofi, pittori, danzatori per un progetto con al centro la musica, libero di individuare e perseguire strade nuove e inesplorate.

Sulla scia del successo del video Prisma (finalista del prestigioso concorso Dancentric), creato l’anno scorso per Palazzo Marino in Musica da Emanuela Tagliavia, verrà creato Il moto è causa d’ogni vita, un video di danza in esclusiva, con gli allievi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e realizzato nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Verrà lanciato sulle pagine di Palazzo Marino in Musica e di Equivoci Musicali alle ore 11.00 di domenica 11 luglio.

Ad inaugurare, domenica 4 luglio alle ore 11.00, la X Edizione, saranno Dudù Kouate e Simone Mor con un concerto dal titolo Improvisation duo.

Il progetto nasce dall’incontro del percussionista e polistrumentista Dudu Kouate, nato in Senegal da una famiglia di griot, noti per essere i conservatori della tradizione culturale e musicale africana, e del chitarrista e polistrumentista Simone Mor, che dopo gli studi musicali ha vissuto in Spagna, Indonesia, Asia Centrale, Medioriente e Nord Africa sviluppando un approccio alla musica e alla vita molto personale.

Simone e Dudù guidano il pubblico in un’esperienza sonora e corporale, portando con sé le loro influenze culturali e le loro esperienze di vita, che vanno dall’Africa Sub Sahariana, al Flamenco, al Jazz, dal Medio Oriente fino all’Estremo Oriente.

I concerti si tengono domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 10.00 del giovedì precedente ogni concerto è possibile ritirarli presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala in Piazza della Scala 6.

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano ed è organizzata da EquiVoci Musicali. Le Istituzioni coinvolte nel 2021 come partner sono il Conservatorio G. Verdi di Milano, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, la Civica Scuola di Cinema Luchino

da Vinci.

La rassegna è sostenuta da Intesa Sanpaolo. Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien. Consulente artistico è il prof. Ettore Napoli.

Programma:

Domenica 4 luglio 2021 Dudù Kouate & Simone Mor Pánico

DUDÙ KOUATE, percussioni, liuto berbero, flauto, djembe, zucche, talking drum e tama

SIMONE MOR, chitarra flamenco, chitarra elettrica, komuz, rubab, kaval, dutar, xaphoon, duduk, armoni-che a bocca, xiao e hulusi

Domenica 18 luglio 2021

Gaetano Liguori, Simone Daclon e Giuseppe Vitale

Il piano jazz a Milano

GAETANO LIGUORI, pianoforte SIMONE DACLON, pianoforte GIUSEPPE VITALE, pianoforte

Domenica 5 settembre 2021 Sandra Conte

Fantasie, Improvvisi e Rapsodie

SANDRA CONTE, pianoforte

Domenica 19 settembre 2021 Elephant Claps

HUGS – Elephant Claps Experience

MILA TRANI, soprano

SERENA FERRARA, mezzo soprano NAIMA FARAÒ, contralto GIANMARCO TREVISAN, tenore MATTEO ROSSETTI, basso

ANDRÉ MICHEL ARRAIZ RIVAS, beat box

Allievi del Conservatorio G. Verdi di Milano

JAZZ VERDI “Ellington and Strayhorn in modern Improvisation”

CECILIA BARRA CARACCIOLO, voce

VINCENT DUPUY, sax tenore PIETRO ALOI, piano

GIANMARCO STRANIERO, contrabbasso ANDREA LO PALO, batteria

Ingresso gratuito con prenotazione.

40 biglietti saranno disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala in Piazza della Scala 6, a partire dalle ore 10.00 del giovedì precedente ogni concerto. Sarà possibile ritirare fino a due biglietti a persona.

Per motivi di sicurezza, all’ingresso di Palazzo Marino sarà richiesta ai partecipanti l’esibizione del documento di identità.

Palazzo Marino in Musica Stagione 2021, X Edizione L’arte dell’improvvisazione Sala Alessi – Palazzo Marino

Direzione Artistica: Davide Santi e Rachel O’Brien Consulente artistico: Ettore Napoli Organizzazione: EquiVoci Musicali

