(AGENPARL) – Roma, 30 ottobre 2021 – Ricordiamo l’evento promosso dal

Circolo Amici della Russia Imperiale

“Russia trecento anni di Impero 1721 – 2021”

il 4 novembre 2021 a Milano



La giornata prevede 3 momenti distinti:



Ore 10.00: Santa Liturgia Ortodossa – Chiesa dei Santi Sergio, Serafino e Vincenzo Martire del Patriarcato Ortodosso di Mosca, via Giorgio Giulini 1, Milano

Ore 17.00: Convegno Internazionale di Studi Storici “Russia: trecento anni di Impero 1721 – 2021”, Hotel Camperio House, via Camperio 9, Milano

Ore 20.15: Trapeza conviviale, via Giorgio Giulini 1, Milano



Alleghiamo un aggiornamento sul panel dei relatori



Sarà possibile partecipare al Convegno internazionale anche attraverso la Piattaforma Zoom, utilizzando il link seguente:

https://us02web.zoom.us/j/89128634099?pwd=MjlFRGJzWWg5RDlEMkRQeUNGS3VGQT09



Considerata la limitata disponibilità di posti, anche a causa delle restrizioni sanitarie vigenti, i partecipanti in presenza al Convegno e/o alla Trapeza sono pregati di inviare conferma via e-mail a russia.imperiale@gmail.com oppure nella chat del Circolo.