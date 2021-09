(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

MILANO: CATTURATO DAI CARABINIERI LATITANTE INTERNAZIONALE VICINO A PERSONAGGI DI VERTICE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

All’esito di un’attività d’indagine coordinata dal Sostituto Procuratore della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, dott.ssa Maria Saracino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato G. N., milanese di 39 anni, latitante internazionale destinatario di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso nel 2018 dalla Procura Generale della Repubblica Presso la Corte d’Appello di Milano, dovendo espiare la pena di 11 anni di reclusione per associazione per delinquere, bancarotta, violazione della legge fallimentare e tentata estorsione.

L’arresto dell’uomo, latitante in campo internazionale da 3 anni, è avvenuto al termine di una specifica attività info-investigativa condotta dal Nucleo Investigativo di Milano che ha tratto origine da uno spunto informativo fornito dai Carabinieri della Stazione di Cusano Milanino, Comune ove è cresciuto.

Amante del denaro, delle belle donne e delle auto di lusso, conduceva uno stile di vita sfarzoso, cui non aveva rinunciato anche in regime di latitanza, avendo accumulato ingenti capitali illeciti attraverso operazioni fraudolente nell’ambito di attività legate al commercio ed allo smaltimento di metalli. Contiguo a personaggi di vertice della n’drangheta operativi nel milanese è stato anche coinvolto con esponenti apicali della famiglia Flachi in affari legati ad attività per il commercio di metalli ed alla gestione di alcuni locali notturni di Milano.

🔊 Listen to this