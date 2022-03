(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 MILANO BEAUTY WEEK

Presentata la 1ª edizione di Milano Beauty Week

La settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere

si terrà dal 3 all’8 maggio

Milano, 17 marzo 2022 – È stata presentata questa mattina, nella cornice della Sala Alessi di Palazzo Marino, la prima edizione di Milano Beauty Week, appuntamento senza precedenti che animerà il capoluogo lombardo dal 3 all’8 maggio 2022 e ambisce a inserirsi nel calendario delle week milanesi facendo emergere le molteplici peculiarità e i valori che contraddistinguono il mondo della cosmesi.

Milano Beauty Week è un’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence; il progetto mira a diventare una ricorrenza collettiva annuale e già per questa edizione di lancio ha ricevuto il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Assolombarda, Camera Nazionale della Moda Italiana e Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza.

«Posizionare la cosmesi tra le eccellenze riconosciute del manifatturiero italiano. È questo l’obiettivo che già da diversi anni in Cosmetica Italia ci siamo ripromessi di perseguire con iniziative mirate e un dialogo quotidiano con le istituzioni e gli organi d’informazione. L’ambizione è entrare nel calendario delle week milanesi, accanto alla moda, al design, al vino e alle tante altre eccellenze del nostro Paese, celebrate nell’ambito di questi importanti eventi; un grande passo per raccontare a tutti i visitatori il dietro le quinte di un settore che vive pelle a pelle con loro e che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello del Made in Italy. Prodotti per l’igiene e la cura della persona, profumi, make-up e non solo escono ogni giorno dagli stabilimenti del nostro territorio per raggiungere i mercati di tutto il mondo, dove vengono apprezzati e riconosciuti per la loro qualità, sicurezza e creatività: tre caratteristiche tipiche del saper fare italiano, di cui non possiamo che andare fieri. Con Milano Beauty Week, i promotori, le aziende cosmetiche, il retail, i professionisti, i soggetti istituzionali coinvolti e tutti gli attori del settore cosmetico nazionale – ha commentato Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – si pongono l’obiettivo di valorizzare le diverse sfaccettature di sostenibilità, innovazione, emozione, inclusione e creatività, temi guida di questa prima edizione, che fanno della cosmesi un’industria che fa bene al Paese!».

Al seguente link è possibile scaricare la cartella stampa completa:

https://qrco.de/bcqDJl

Segui Milano Beauty Week