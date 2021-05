(AGENPARL) – sab 22 maggio 2021 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

MILANO: ATTI DI VENDITA MAI REGISTRATI – DAL PECULATO AL FALSO MATERIALE, 52ENNE ITALIANO INDAGATO PER 280 CAPI DI IMPUTAZIONE DAI CARABINIERI E DALLA POLIZIA LOCALE

Milano, 22 maggio 2021 – Forniva false certificazioni di passaggi di proprietà di veicoli mai registrati, autenticando abusivamente gli atti di vendita e appropriandosi indebitamente delle somme corrisposte dai cittadini. Per queste ragioni lo scorso 27 aprile i Carabinieri della Stazione Milano Porta Genova e gli agenti della Polizia Locale hanno notificato ad S.A., italiano del 1969, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Milano Piero Basilone.

Sono in totale 280 i capi di imputazione a carico dell’uomo, in danno di cittadini ed Enti, per i reati di peculato, usurpazione di funzioni pubbliche, truffa, uso abusivo di sigilli e strumenti vari, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Le indagini, scaturite da denunce presentate da cittadini presso vari organi di Polizia di Milano e della Brianza, sono state avviate nel 2017 dalla Stazione Carabinieri Milano Porta Genova e dagli agenti di Polizia Giudiziaria dell’Area Procedure Sanzionatorie della Polizia Locale inizialmente separatamente e poi riunite in un unico procedimento, che ha consentito di appurare che i reati sono stati commessi a partire almeno dal 2014 e fino al 2019.

