(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 ARTE, AMBIENTE E IMPRESA

Ecco i nuovi mecenati che in nome dell’ambiente

rilanciano cultura ed eventi nella nostra città

con i 100 globi che saranno esposti dal 27 Agosto.

L’impegno di Armata di mare – KLM, Bonduelle,

Cofidis Italia, Edilkamin, Fassi Gru S.p.A., Grana

Padano, Lundbeck Italia, Meteo Expert e Progetto

Arca

Nell’Ex dopolavoro ferroviario della Stazione Centrale, a Milano, messo a disposizione

da Grandi Stazioni Retail, il Maestro Attilio Tono segue le ultime fasi di allestimento dei

100 grandi globi destinati alla mostra open air nelle principali piazze della città dal 27

Agosto al 7 Novembre. Firmano le opere artisti e designer, giovani o famosi, che

hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande

supporto sferico. Promossa e organizzata dall’associazione WePlanet, l’iniziativa, che

ha già debuttato con successo a Pasqua in Piazza Duomo, è patrocinata dal Comune

di Milano, Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente e da altre importanti

Istituzioni locali e nazionali ma soprattutto vede in campo l’impegno di veri e propri

mecenati. Aziende ed enti che sponsorizzano la decorazione artistica di ogni globo per

contribuire con un proprio messaggio alla Mission della mostra racchiusa nel titolo:

‘100 globi per un futuro sostenibile’. Ovvero la sensibilizzazione della società verso un

maggior rispetto del pianeta ci accoglie. Ecco alcune testimonianze dirette:

Lucia Impiccini, Direttore marketing Air France-KLM East Mediterranean: ” La

mostra dei 100 Globi è per noi l’occasione per testimoniare al meglio la nostra

partnership con Armata di Mare e il nostro comune impegno nei confronti del

Pianeta. Il nostro Globo è una sintesi tra cielo, terra e mare ed è stato realizzato con

lo stesso materiale, totalmente ecologico, con il quale abbiamo prodotto il Collair, una

giacca che si trasforma in un comodo cuscinetto da viaggio. KLM è in prima linea nel

settore aereo per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. Attualmente il settore aereo

incide per il 2-3% sul totale delle emissioni di CO2 ma recenti studi indicano che, in

assenza di intervento, questa percentuale potrebbe notevolmente aumentare nelle



prossime decadi. Una delle leve principali per fare in modo che ciò non accada è il

rinnovo continuo della flotta con aeromobili a minore impatto ambientale. Il secondo

elemento chiave è il biocarburante che però, al momento, costa almeno 3 volte in più

rispetto al carburante fossile. La vera sfida è quindi cercare di rendere il biocarburante

disponibile su larga scala e meno costoso. Assieme ad un partner olandese, SkyNRG,

stiamo realizzando la prima raffineria in Europa di biocarburante che entrerà in

funzione nel 2023 e permetterà a KLM di aumentare l’utilizzo di biocarburante

dall’attuale 0,1% al 14% entro il 2030. La transizione ecologica è ormai una realtà in

Europa e sono sicura che l’Italia assumerà un ruolo centrale nello sviluppo della green

economy. Lo dimostra il fatto che alcune grandi aziende stanno già cominciando ad

emettere green bond. Manifestazioni come i 100 Globi e realtà come WePlanet sono

fondamentali per tenere alta l’attenzione su temi così importanti e fanno da

catalizzatore per realtà economiche molto diverse tra di loro ma accomunate dalla

grande sfida della salvaguardia del nostro Pianeta”.

Andrea Montagna, AD di Bonduelle: “Bonduelle è un’azienda all’avanguardia

nell’adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, di soluzioni che limitano

l’impatto ambientale, e da sempre attenta a produrre nel rispetto della natura.

Ci siamo posti come pionieri nell’ambito della sostenibilità attraverso Bonduelle

s’impegna, un programma di responsabilità sociale che si concretizza attraverso un

approccio concreto e innovativo all’agricoltura, ai prodotti e al territorio. Questo

importante progetto è per Bonduelle la realizzazione di B!Pact, un impegno globale nei

confronti del nostro pianeta, un percorso di sostenibilità sfidante su cui stiamo

accelerando con l’obiettivo di ottenere la certificazione B-corp, come Bonduelle Italia,

entro il 2021.

Il valore della sostenibilità è, dunque, parte del dna della nostra azienda ed è un

messaggio fondamentale che dobbiamo aiutare a diffondere. Siamo, infatti, molto

orgogliosi di aver aderito a We Planet, un’iniziativa che ha il potenziale di sensibilizzare

il pubblico e le future generazioni sui temi ambientali attraverso la cultura. Con la

realizzazione del globo Bonduelle, che rappresenta l’importanza di prendersi cura del

nostro presente quotidianamente, abbiamo potuto condividere la nostra “visione”

sostenibile con la forza espressiva di un’opera d’arte a disposizione di tutti.”

Giulia Garlando, Responsabile Brand & Comunicazione Direzione Marketing &

Clienti Cofidis:”Cofidis Italia ha scelto di partecipare a WePlanet perché

assolutamente in linea con i principi e i valori di Cofidis Group, nonché del progetto di

gruppo #ILikeMyPlanet, lanciato nel 2019 con l’obiettivo di ridurre l’impronta di

carbonio del 30% entro il 2023 e volto a sensibilizzare i collaboratori alla sostenibilità

ambientale attraverso iniziative sul territorio promosse da ciascuna filiale in Europa.

La nostra azienda, come già accennato prima, ha tra i valori principali l’attenzione

verso l’ambiente e la comunità. Quest’anno, essendo proprietari e sponsor di una



squadra di ciclismo – il Team Cofidis – presente per il 2°anno consecutivo nell’UCI

World Tour, abbiamo investito sul Giro d’Italia Ride Green 2021, un progetto di

sostenibilità ambientale basato sull’attività di raccolta differenziata attraverso un

sistema di tracciabilità e monitoraggio dei rifiuti, che promuove la salvaguardia delle

aree attraversate dalla Corsa Rosa. Sempre in ottica di eventi, abbiamo realizzato e

distribuito gadget aziendali 100% ecologici. Ma Cofidis Italia è sempre attenta

all’impatto ambientale anche nel business, con prodotti e processi 100% digitali e

paperless. Pensiamo sempre in ottica digitale e siamo costantemente alla ricerca di

nuovi strumenti che possano impattare sempre meno sull’ambiente. Sicuramente

l’Agenda ONU 2030 è un progetto sfidante per tutti e siamo sicuri che ognuno darà in

modo significativo il proprio contributo. Per quanto riguarda Cofidis Italia,

continueremo a dare il nostro supporto così come già stiamo facendo con iniziative

aziendali e progetti, come #LIKE – Like Inclusion Keep Engaged – volto all’inclusione,

parità di genere, che ben si sposa con il “Goal 5” dell’Agenda ONU, piuttosto che il già

citato #ILikeMyPlanet con iniziative legate anche alla salute e al benessere dei

collaboratori, nonché alla lotta contro le dipendenze e al sostegno economico verso

Associazioni Benefiche di Ricerca contro le malattie (“Goal 3”)”.

Cristina Lazzari, Responsabile Marketing Edilkamin: “Edilkamin partecipa alla

manifestazione WePlanet perché crede nella responsabilità di ognuno nell’onorare la

Terra e prestare attenzione alla difesa del Pianeta. A livello individuale e collettivo,

siamo tutti parte di un importante cambiamento che coincide con una trasformazione

radicale degli stili di vita, quanto mai necessaria per contribuire a raggiungere uno

sviluppo sempre più sostenibile. Edilkamin, nel settore del riscaldamento domestico, è

promotore di questo impegno, favorendo soluzioni e promuovendo l’impiego di

combustibili ecosostenibili come la legna e il pellet. L’obiettivo è riscaldare la casa

senza riscaldare il pianeta, attraverso la realizzazione di prodotti che rispettino le più

severe norme in ogni Paese dove questi vengono commercializzati. In Italia si parla di

classi ambientali denominate “stelle”, di classi energetiche e di Ecodesign:

quest’ultimo in particolare definisce i requisiti necessari che i prodotti a combustibile

solido, utilizzati per il riscaldamento, sono chiamati a rispettare per poter essere

immessi nel mercato europeo. Non solo. L’attenzione di Edilkamin si riflette anche in

altre scelte, come l’aver installato sul tetto dello stabilimento centrale di Gabbioneta

Binanuova, un impianto fotovoltaico che ha reso lo stabilimento autonomo dal punto

di vista energetico, con una notevole riduzione delle emissioni di CO2”.

Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru S.p.A.: “La questione della sostenibilità

ambientale coinvolge tutti. Soprattutto quelli di noi che fanno parte del sistema

produttivo sono direttamente coinvolti. Dobbiamo portare questo concetto in tutto ciò

che facciamo”. A livello operativo, tutte le aziende del gruppo applicano un unico

sistema di gestione integrato qualità-ambiente (certificazione ISO 14001:2015), che

