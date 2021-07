(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 [cid:image001.png@01D7171C.E1A7C270]

Milano: arrestati dai carabinieri i responsabili di due incendi commessi ai danni di attività commerciali

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano (Dr.ssa Stefania Donadeo) su richiesta della locale Procura della Repubblica (Dr.ssa Marina Petruzzella, Sost.), chehanno condiviso appieno gli elementi investigativi raccolti dal reparto operante. Agli indagati sono stati contestati i delitti di incendio doloso aggravato (dai motivi abietti e dal danno di rilevante entità) e di attentato alla sicurezza di un impianto di gas.

L’uomo svolge la professione di dentista all’interno di uno studio ubicato all’interno dello stesso stabile coinvolto dagli eventi mentre la donna, per quanto accertato, sarebbe a lui legata da una relazione sentimentale.

L’incendio ha provocato la distruzione dei locali della palestra con grave pericolo per la tenuta dell’intero stabile e per l’incolumità pubblica poiché al momento dell’incendio, vi era ancora la presenza di passanti e di avventori di un bar poco distante dal luogo, ancora aperto al momento dei fatti.

Le attività di sopralluogo, eseguite con il supporto tecnico del Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco di Milano, hanno consentito inoltre di rilevare come lo sconsiderato utilizzo del condotto del gas, quale vettore di trasporto del liquido infiammabile dall’esterno verso l’interno, avrebbe certamente potuto causare danni importanti come il crollo delle strutture portanti qualora non vi fosse stato il tempestivo intervento dei Vigli del Fuoco.

Le investigazioni, particolarmente rapide e condotte attraverso mirate attività tecniche e la meticolosa analisi dei sistemi di video-sorveglianza, hanno permesso di attribuire agli indagati la grave e premeditata azione criminosa nonché di ipotizzare un movente di natura economica.

Il secondo episodio criminoso, risalente alla serata del 27 giugno u.s., è invece relativo al tentativo di incendio commesso ai danni della palestra di pilates sita al primo piano del medesimo stabile (posto accanto allo studio dentistico dell’indagato) di proprietà di una donna con cui l’indagato aveva avuto una relazione sentimentale.

Questa seconda volta, gli indagati, con modalità analoghe a quelle adottate in precedenza, hanno utilizzato una miccia di innesco costituita da un filo di lana e una abbondante quantità di liquido infiammabile verosimilmente benzina, introdotta all’interno della palestra di pilates mediante una cannula inserita sotto la porta di ingresso. In questo caso, l’evento non si è verificato poiché le micce di innesco si sono spente sul nascere anche a causa dell’eccesso di silicone che i due indagati avevano applicato sulla base della porta con l’intento di evitare che le eventuali fiamme potessero fuoriuscire sul pianerottolo condominiale.

Anche in relazione a tale episodio criminoso, le serrate indagini hanno permesso di evidenziare le responsabilità di entrambi gli indagati, ripresi nitidamente dalle telecamere di video-sorveglianza della zona, nell’atto di accedere all’interno dello stabile ed uscirne al termine dell’azione delittuosa.

Inoltre, l’acquisizione delle immagini di video-sorveglianza dei distributori di carburante della zona, ha permesso di accertare che già nella mattinata del 25 giugno u.s., l’indagata si era recata presso una stazione di servizio di Milano, al confine con Buccinasco, per riempire di benzina una tanica.

Tale seconda azione incendiaria, certamente correlata al primo episodio, è stata posta in essere con la chiara volontà, già peraltro più volte palesata dagli indagati nel corso delle indagini, di sviare le investigazioni e dissipare ogni eventuale sospetto.

Si disposizione dell’Autorità Giudiziaria si è inoltre provveduto ad eseguire il sequestro dello studio dentistico di proprietà dell’indagato al fine di ricercare eventuali sostanze utilizzate nel corso degli eventi incendiari in questione.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso la casa Circondariale di Milano San Vittore.

Al seguente link è possibile scaricare un breve contributo video: https://we.tl/t-tBeplBhSBf

Milano, 01 luglio 2021

