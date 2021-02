(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 Milano : al via ‘Viavai’ arte in vetrina nei negozi chiusi del quadrilatero

Prende il via a Milano “Viavai’, un progetto culturale che guarda alla

ripresa, ideato dall’imprenditore Lorenzo Lombardi e dalla fotografa

Valentina Angeloni, realizzato in collaborazione con i proprietari di

alcuni negozi in Via della Spiga, una delle vie più famose dello

shopping di lusso milanese. Il progetto nasce dall’idea di utilizzare

le vetrine dei negozi, rimasti liberi a causa della pandemia, come spazi

espositivi, trasformando così il vuoto in un’occasione di creatività e

lanciando un messaggio di vitalità artistica. “Viavài” è stata prodotta

dai proprietari dei negozi, accomunati dal desiderio di dare una nuova

impronta culturale al quartiere in attesa della ripresa. La mostra

“Viavài”, a cura di Federica Sala, presenta opere di Nathalie du

Pasquier, Lorenzo Vitturi, Regine Schumann, Gianluca Malgeri con Arina

Endo. Le opere esposte nei negozi, che non saranno accessibili al pubblico

almeno fino a fine a marzo, sono ben visibili dalla strada e descritte

da didascalie posizionate sulle vetrine, leggibili anche a distanza di

sicurezza. La collettiva, diffusa tra 4 negozi di via della Spiga a

Milano, presenta un’installazione site specific di Nathalie Du

Pasquier in collaborazione con Mutina, le sculture in rame del duo

italo-nipponico Gianluca Malgeri e Arina Endo in collaborazione con la

galleria romana Magazzino, alcuni pezzi della recente mostra

Jugalbandi di Lorenzo Vitturi per T293 realizzati dalla Jaipur Rugs

Foundation e una selezione di opere di Regine Schumann per Dep Art

Gallery.

