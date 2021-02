(AGENPARL) – lun 15 febbraio 2021 Migrazione, Brando Benifei (PD) a Radio Immagina: “I disastri umanitari sono fenomeni evitabili”

“Il blocco ai confini e l’atteggiamento della Croazia ci hanno mostrato la mancanza di trasparenza che c’è oggi in Europa”. Brando Benifei, capodelegazione PD al Parlamento Europeo, ospite a Radio Immagina, torna a parlare dell’impegno del Pd ai confini tra Serbia e Croazia, un impegno che non si fermerà: “Di sicuro torneremo in quelle zone per far sentire la pressione e la nostra presenza”. Ma il lavoro è soprattutto nelle sedi istituzionali: “Lavoriamo per supportare l’azione del Parlamento europeo e creare dei corridoi umanitari. Insomma abbiamo una prospettiva ampia che non si esaurisce di certo oggi”. Per il capodelegazione Pd, “il gruppo del Partito Democratico in Europa è a lavoro per creare un Osservatorio permanente con le tante associazioni che da sempre operano a fianco dei migranti e per le politiche migratorie, perché i disastri umanitari a cui assistiamo sono evitabili, basta avere la volontà politica di evitarli”.

Benifei ha commentato anche la chiusura di KlubRadio, una delle ultime voci rimaste libere in Ungheria da parte di Orban: “Non possiamo accettare che l’Ungheria prenda i fondi europei per la cultura senza rispettare i diritti fondamentali”. “E’ una storia che viene da lontano” ha concluso Benifei “non è cominciata ieri e non è detto che non possa peggiorare. Siamo impegnati affinché il Parlamento rimetta in moto il percorso di messa in mora dell’Ungheria perché il Presidente Orban non ha nessuna intenzione di mollare”.

🔊 Listen to this