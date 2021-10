(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 MIGRANTI, SANT’EGIDIO: SI È ATTESO GIÀ TROPPO, ASCOLTARE LE PAROLE DEL PAPA ACCELERANDO LE EVACUAZIONI DEI CAMPI IN LIBIA E FAVORENDO PERCORSI REGOLARI DI MIGRAZIONE

La Comunità di Sant’Egidio si unisce alla forte preoccupazione di papa Francesco – espressa oggi all’Angelus – per le condizioni di vita dei migranti bloccati, di fatto, nei campi di detenzione in Libia. È un dovere morale, ma anche di chi è responsabile delle istituzioni, ricordarsi delle loro terribili sofferenze, come di quelle di tante altre persone, costrette ad abbandonare la propria terra. Occorre intervenire con urgenza per salvare – in modo adeguato, senza respingimenti – e per accogliere, perché il tempo passa ma la situazione non cambia, con gravi conseguenze per la vita di uomini, donne, tantissimi bambini.

Chiediamo quindi di accelerare i processi di evacuazione da quei campi e, più in generale, di favorire – come ha invocato anche il papa – “percorsi regolari di migrazione”, come lo sono ormai da anni i corridoi umanitari. Francesco chiede giustamente di essere “responsabili”: l’Europa lo sia dimostrando di essere all’altezza della situazione e mantenendo la promessa di cercare “soluzioni comuni” invece di invocare nuovi muri. Sant’Egidio è pronta ad accogliere i migranti, eventualmente evacuati dalla Libia, in Italia, in Francia e in Belgio.

Roma, 24 ottobre 2021

🔊 Listen to this