MIGRANTI, PAPATHEU (FI): RISOLUZIONE UE SU CEUTA PORTERA' CONSEGUENZE NEGATIVE

“La risoluzione adottata dal Parlamento europeo su Ceuta è sbagliata, inappropriata e rischia di provocare conseguenze negative su quella che fino a questo momento è stata una cooperazione esemplare tra il Marocco e l’Unione europea”. A sottolinearlo, in una nota, è la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito alla crisi migratoria a Ceuta, nel Nord Africa. Secondo la risoluzione, le autorità di Rabat avrebbero usato i migranti ed il controllo dei confini come strumento di pressione politica contro la Spagna. “Il Marocco è sempre stato un partner responsabile e credibile per l’Ue – continua la parlamentare azzurra -. Un Paese chiave, fattore di sicurezza e stabilità nella regione, come dimostra la lotta condotta contro le migrazioni illegali, la tratta degli esseri umani ed il terrorismo. Un rapporto privilegiato, se non unico, quindi, quello tra Marocco ed Unione europea, che non può essere in alcun modo compromesso”.

