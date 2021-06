(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 MIGRANTI. FLAI CGIL, OGGI SCIOPERO NELLA PIANA E MANIFESTAZIONE A REGGIO CALABRIA

“OGGI NEI CAMPI NON CI SARÀ NESSUNO”, si apre così il post su Fb di questa mattina sul profilo Flai Cgil. Oggi, infatti, i lavoratori migranti della Piana di Gioia Tauro, la maggior parte impiegati in agricoltura, sono in sciopero.

“I lavoratori migranti dalla tendopoli di San Ferdinando, da Taurianova, da Rosarno e Gioia Tauro stanno arrivando con i pullman a Reggio Calabria per lo sciopero organizzato dalla Flai Cgil e per il presidio davanti alla Prefettura”. Informa la Flai Cgil.

“Il corteo che tra pochi minuti sfilerà per le strade di Reggio Calabria chiede: accoglienza dignitosa, potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e al caporalato, maggiore celerità per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno e l’inclusione di tutti i migranti nella campagna vaccinale: Anche oggi una giornata di lotta per il lavoro e i diritti”.

