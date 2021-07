(AGENPARL) – mar 27 luglio 2021 MIGRANTI: FI, DOMANI PRESENTAZIONE NOSTRE PROPOSTE SU IMMIGRAZIONE

Domani mercoledì 28 luglio, alle 11:45, presso la sede del nazionale del movimento azzurro in via San Lorenzo in Lucina numero 17, Forza Italia terrà una conferenza stampa per presentare le sue proposte sull’immigrazione. In particolare, saranno affrontati i temi relativi a: difesa e sicurezza dei confini, contrasto all’immigrazione clandestina, gestione integrata e condivisa in Ue dei flussi migratori, una nuova strategia per l’Africa. La conferenza stampa sarà presieduta dal coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e parteciperanno i capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto, il responsabile del settore Dipartimenti del movimento azzurro Alessandro Cattaneo e il responsabile Immigrazione Alessandro Battilocchio.

