“In poche ore più di duecento sbarchi a Lampedusa. Le previsioni di un’estate difficile sul fronte migratorio si stanno avverando con la loro purtroppo inevitabile scia di lutti, viste le condizioni dei barconi utilizzati dagli scafisti. Da sinistra continuano le richieste al governo di togliere i finanziamenti alla Guardia costiera libica, ma bisogna invece percorrere la strada di una sempre più stretta collaborazione col governo libico per tenerla sotto controllo e punire chi non rispetta i diritti umani. Sono molto d’accordo col generale Pettorino, comandante del Corpo delle capitanerie di porto: ogni partenza dalle coste libiche è una sconfitta, perché il problema va risolto a terra, attivando canali legali di immigrazione. Su questo sta lavorando il governo italiano ripristinando gli accordi siglati nel 2008 dal presidente Berlusconi, ma servirebbe il massimo impegno anche dell’Unione europea, che ancora non si vede”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

