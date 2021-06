(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 Migranti, Bernini (Fi): Italia solo doveri, gli altri solo diritti

“Lampedusa è di nuovo al collasso per il continuo flusso di migranti. Si preannuncia un’estate caldissima, come aveva avvertito Frontex, un’agenzia molto più efficace nel dare allarmi che nel contrastare l’immigrazione illegale e l’attività criminale degli scafisti, come ha sostenuto nell’ultima relazione la Corte dei Conti europea. Ora il doppio registro comunitario – invocare la difesa dei confini e lasciare soli gli Stati di primo approdo – non è più sostenibile. La Commissione batta un colpo, e il governo alzi la voce: l’Italia non può continuare ad avere solo doveri in nome del Regolamento di Dublino e dell’accoglienza umanitaria, e gli altri Paesi solo diritti, come quello della Germania di rispedirci i dublinanti. Il Covid con le sue varianti viaggia purtroppo anche sui barconi nel Mediterraneo, e questo è un altro fattore di preoccupazione mentre l’Italia sta faticosamente cercando di uscire dalla pandemia”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

