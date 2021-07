(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 MIGRANTI: BERNINI (FI), AFRICA DIVENTI RISORSA PER SANO BUSINESS

Non possiamo pensare di vaccinare solo la parte ricca dei continenti. Per sconfiggere il covid dobbiamo annientare la possibilità che il virus muti in infinite varianti e per questo dobbiamo vaccinare l’Africa. E’ per questo che Forza Italia ha presentato al governo Draghi le sue proposte per un piano Marshall per l’Africa che la connoti finalmente come una risorsa per un sano business e non solo per scatenare flussi migratori incontrollati. Se è vero che nessuno si salva da solo, l’Europa ha un’altra grande occasione per dimostrarsi solidale stanziando almeno 60 miliardi per l’Africa. Collaborazione europea e cooperazione internazionale, diplomazia politica ed economica al lavoro, quindi, da subito per portare in quelle terre infrastrutture materiali, immateriali e sanitarie e stroncare flussi migratori che l’Italia da sola non può più sostenere.

Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, durante una conferenza stampa del partito sull’immigrazione.

