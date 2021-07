(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Migranti: Battilocchio (FI), Emergenza a Lampedusa, ma Europa afona

“In queste calde giornate di fine luglio le drammatiche notizie degli sbarchi incontrollati rischiano di divenire stanca narrazione di una realtà percepita come lontana e distante. In verità la situazione è esplosiva, gli sbarchi continuano incontrollati, L’hotspot dì Lampedusa con oltre 1000 immigrati è al collasso. E questo flusso non si arresta. Gli “Accordi di Malta” sembrano sempre più una chimera e la voce dell’Europa in materia è afona. Con Draghi abbiamo fatto i dubbi passi in avanti ma ora bisogna passare dalle parole ai fatti con una strategia efficace che consenta di combattere i traffici illeciti e l’immigrazione clandestina. Più stretti rapporti coi Paesi di transito, sistema comunitario cogente per i rimpatri, rafforzamento di Frontex ed del ruolo di Europol. Su questi aspetti, oltre ad un ampio “Piano Marshall per l’Africa” e ad un rivisto “Patto Europeo sulle Migrazioni” che va migliorato, l’Europa si gioca moltissimo. Forza Italia continuerà ad incalzare con proposte concrete”. Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this