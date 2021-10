(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 MIGRANTI: BATTILOCCHIO (FI), DIVENTI TEMA CENTRALE IN UE

“A Bruxelles, anche grazie all’azione del nostro Presidente Draghi, la questione migrazioni è finalmente entrata nell’agenda. Oggi ascolteremo con attenzione la relazione dell’On.Tobe’ sulla proposta di Regolamento di Commissione e Consiglio sulla gestione della procedura di asilo ed immigrazione. Sarà un passo nella giusta direzione. Assieme al Presidente Tajani abbiamo presentato al Governo italiano le proposte concrete di Forza Italia sul tema e siamo in attesa che diventino parte di una complessiva azione di governo in materia di immigrazione. Ma la cornice di ogni proposta in materia non può che essere il necessario, imprescindibile ruolo dell’Unione Europea sul tema del controllo delle frontiere esterne e più in generale della gestione dei flussi migratori: un nuovo approccio comune di solidarietà e concretezza tra i 27. Si è comunque finalmente aperta una discussione complessiva in ambito comunitario e Forza Italia farà sentire la propria voce, a Roma come a Bruxelles”. Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e Responsabile Immigrazione del movimento azzurro.

