(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 MIGRANTI: BATTILOCCHIO (FI), DA FRONTEX GRIDO D’ALLARME, BRUXELLES NE PRENDA ATTO

“I numeri presentati oggi dall’Agenzia Frontex sono l’ennesima, ulteriore conferma dell’emergenza in atto. Il numero di attraversamenti illegali ai confini esterni dell’Ue nei primi 10 mesi del 2021 è aumentato di quasi il 70 per cento.Tutti i report sugli arrivi incontrollati parlano di un vertiginoso aumento che non può essere trattato alla stregua di una grigia comunicazione burocratica di routine. Frontex ribadisce la criticità di questa contingenza con grande preoccupazione per la situazione ai nostri confini est e, ovviamente, sud. La crisi migratoria ad est sta catturando l’attenzione della politica internazionale e dei media ma si inserisce in una problematica più generale, legata alla difesa dei confini ed al controllo delle frontiere: su questo ambito deve necessariamente esserci una cornice europea. Draghi è riuscito a far inserire questa tematica nell’agenda UE ma, per ora, i passi avanti verso un’incisiva ed efficace politica comune sono rimasti sulla carta e tra i buoni propositi per il futuro. Non basta. Forza Italia ha presentato nelle scorse settimane una serie di proposte concrete per affrontare questo dossier: continueremo ad insistere, a Roma come a Bruxelles, per richiedere un’azione congiunta, indispensabile ed urgente”. Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del movimento azzurro.

