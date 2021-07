(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 MIGRANTI, AIMI (FI): “ORA OGNI SBARCO COME UN CERINO ACCESO GETTATO IN POLVERIERA”

“Forza Italia è responsabilmente al governo e proprio per questo abbiamo il dovere di lanciare l’allarme su ciò che potrebbe accadere a Lampedusa già dalle prossime ore. Gli sbarchi incessanti sono fuori controllo, l’Hot è al Collasso, il covid-19 non può più’ essere contenuto, tra i “fuggitivi” – secondo i nostri servizi – potrebbero annidarsi persone ad alta caratura criminale, legate al fanatismo islamico. Tutto ciò mentre anche l’Europa ci chiede fermezza e tutti i Paesi confinanti e non procedono con i respingimenti. Insomma abbiamo il cerino in mano, evitiamo di gettarlo in quell’autentica polveriera che è diventata Lampedusa in cui, ogni nuovo sbarco, rischia di far definitivamente deflagrare il sistema. Bisogna agire con senso di responsabilità che in questi casi richiede assoluta risolutezza: i confini vanno presidiati procedendo senza indugi ai respingimenti.” Così il Sen. Enrico Aimi- Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri –

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this