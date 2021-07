(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Miglioramento qualità dell’aria, svelati i nuovi loghi del “Protocollo Aria” e dell’iniziativa “Attenti alle porte”

In collegamento alla presentazione anche l’assessore all’ambiente Siotto

Sono stati presentati questa mattina il nuovo logo del “Protocollo Aria”, documento firmato dalle Città capoluogo di Provincia del Veneto per la condivisione delle politiche volte al miglioramento della qualità dell’aria, e dell’iniziativa “Attenti alle porte”, promossa per sensibilizzare la cittadinanza e gli esercenti a comportamenti ecosostenibili.

Il primo logo verrà quindi utilizzato per tutte le iniziative, messe in campo in modo condiviso dai Comuni aderenti al protocollo, per ridurre l’inquinamento dell’aria. Il secondo sarà invece a disposizione degli esercenti che adottino comportamenti positivi e virtuosi, in un’ottica di sostenibilità e di lotta agli sprechi, come la chiusura delle porte con l’aria o il riscaldamento acceso, qualora possibile.

L’assessore all’ambiente Simona Siotto ha partecipato, in video collegamento, alla presentazione dei loghi e alla premiazione dell’ideatrice Maddalena Cettolin. La cerimonia si è svolta a Ca’ Sugana con la presenza dell’assessore alle politiche ambientali del Comune di Treviso Alessandro Manera e del presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza. Hanno partecipato in video-collegamento anche gli assessori all’ambiente Chiara Gallani (Comune di Padova), Ilaria Segala (Comune di Verona) e Alberto Simiele (Comune di Belluno).

“Il progetto “Attenti alle porte” – ha dichiarato l’assessore Simona Siotto – avviato a fine 2019 nell’ambito del “Protocollo Aria” riprende, dopo lo stop causato dalla pandemia, e conquista con l’ideazione del logo un nuovo traguardo. Se consentito dalle norme in vigore, evitare di tenere inutilmente aperte le porte dei negozi, sia in estate sia in inverno, con le conseguenti dispersioni termiche, è un comportamento di fondamentale attenzione all’ambiente, è importante che ognuno faccia la propria parte. Questa iniziativa premia, con un vero e proprio bando, le attività più attente e sensibili e consente di creare buone abitudini, a favore di tutti”.

L’elaborazione del marchio è stata oggetto di uno specifico bando di concorso di idee, indetto dal Comune di Treviso come capofila del “Protocollo Aria” con il sostegno di Unioncamere del Veneto, per la creazione di un dispositivo di comunicazione visiva efficace, in grado di veicolare i valori e i messaggi di sensibilizzazione portati avanti nell’ambito delle due iniziative. Ai partecipanti era stato richiesto un lavoro che rispondesse ai requisiti di semplicità, praticità e originalità, leggibilità, immediatezza e riproducibilità su vari supporti e piattaforme.

“Il concept da cui sono partita è “aria pulita” – le parole della vincitrice del concorso, Maddalena Cettolin -. Essendo nostra responsabilità la qualità dell’aria e dell’ambiente in cui viviamo ho voluto giocare sulla presenza del profilo umano che soffia: siamo noi a decidere di voler “chiudere la porta” alle emissioni inquinanti e di farlo in tutto il territorio regionale».

La vincitrice si è aggiudicata un premio in denaro da 3mila euro.

