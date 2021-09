(AGENPARL) – Roma, 19 settembre 2021 – Migliaia di persone si sono radunate sabato vicino a Central Park a Manhattan per esprimere il loro malcontento per i mandati di vaccinazione e i requisiti per il passaporto implementati in città dal sindaco Bill de Blasio questo mese.

New York City ha iniziato a far rispettare un mandato per il vaccino COVID-19 lunedì, con de Blasio che avverte che “ci saranno conseguenze” per coloro che non seguono le regole.

Il mandato richiede agli stabilimenti di apporre una certa segnaletica e verificare la prova del vaccino COVID-19 dei clienti, come le carte di vaccinazione emesse dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), i record di vaccinazione di New York City, altri record ufficiali di immunizzazione, il NYC COVID-19 App sicura, o il Pass Excelsior.

I partecipanti si sono prima riuniti al Columbus Circle e poi hanno marciato verso Times Square, guidati da uno degli oratori, Jo Rose.

“Se hai preso il vaccino, ti amo. Questo non è contro di te, siamo a favore della libertà”, ha annunciato ai passanti.

I partecipanti hanno cantato “il mio corpo, la mia scelta”, “nessun passaporto per i vaccini” e “libertà sulla paura!”

Alla manifestazione a Times Square, la gente ha parlato di difendere i propri diritti e contro la tirannia.

Nel variegato gruppo di oratori sono stati spesso sollevati i temi dell’unità e della libertà.

Un oratore ha detto: “L’unica cosa che ci riunisce tutti, gruppi diversi, tipi diversi, è la nostra posizione contro la tirannia. Quando cercano di toglierci la libertà, noi resistiamo”.

Un altro ha detto: “Non usate questo come un fronte politico. Non mi interessa Biden. Non mi interessa Trump. Non mi interessa se sei repubblicano. Non mi interessa se sei un democratico. Non mi interessa se sei nero, giallo, bianco, viola. Non mi interessa se sei cristiano, musulmano, gay, etero. Non mi interessa. Questo è un problema umano e dovrebbe unirci tutti”.

La folla ha esultato in risposta.

Anche l’artista Tessa Lena ha parlato alla manifestazione: “Non si tratta nemmeno di quelle iniezioni, si tratta di stabilire un sistema per l’immunità artificiale”. Ha parlato di come “siamo persone che amano, vinceremo con l’amore”.

Alla manifestazione è intervenuto anche il candidato sindaco Bill Pepitone: “Abbiamo un presidente e un cosiddetto sindaco che ci dicono che non possiamo andare a lavorare, non possiamo sfamare la nostra famiglia. I nostri agenti di polizia non possono proteggerci, a meno che non rispettino. I nostri vigili del fuoco non possono proteggerci, a meno che non rispettino… i nostri operatori sanitari, non possono salvare vite se non si conformano”. Quindi ha portato la folla a cantare: “Non ci atterremo”.

Il relatore Kevin Jenkins ha affermato: “Si tratta dell’essenza stessa di ciò che Dio ci ha dato, e questo è il potere di essere liberi. … Riguarda il potere dell’amore che ci permetterà di vincere questa battaglia”.

Jenkins ha paragonato la segregazione vaccinale alla segregazione razziale negli anni ’60. “Sessant’anni fa non potevo entrare in un ristorante perché dicevano che ero impuro… Ora ci dicono che siamo di nuovo impuri, non solo i neri, non i latini, ma tutti noi. Dobbiamo unirci al di là della razza e amarci come esseri umani”.

Ha esortato le persone a patrocinare solo i ristoranti che supportano la libertà.

“Quando ti dicono di no alla tua umanità, dici loro di no ai loro affari.”