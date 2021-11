(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 PROGRAMMA

61a MIG – MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE

Longarone (BL) 28 novembre – 1° dicembre 2021

orario di apertura: dalle 10.00 alle 18.30

Sabato 27 novembre 2021

Ore 11.00Assemblea Generale G.A. – Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di Produzione Propria (Sala Consiglio)

Ore 14.30Assemblea Generale ARTGLACE – Confédération des Associations des Artisans Glaciers de la Communauté Européenne (Sala Consiglio)

Domenica 28 novembre 2021

Ore 11.00Cerimonia di inaugurazione ufficiale della 61^ MIG (Area Incontri – Pad.E)

Consegna 25° Premio Internazionale “Mastri Gelatieri”

Consegna del 1° Premio MIG GREEN per la promozione della sostenibilità

Ore 11.00Cooking Show Agrigelato: Malga Barbaria con Marco Faganello, a cura di Vecogel (Area concorsi – Pad.D)

11.30-15Cooking Show – “Il gelato artigianale gusti ricercati e classici in pochi, semplici passaggi con la tecnologia Carpigiani” con il Maestro Palmiro Bruschi (Pad.A/1 – Corsie O-P)

Ore 12.00Cooking Show Agrigelato: Azienda Agricola La Perla con Debora Pietrangeli, a cura di Vecogel (Area concorsi – Pad.D)

Ore 12.30Dolci Incontri: I Jalisse e il video “Non aver paura di chiamarlo amore” spopolano con il Gelato aerografato. Con la partecipazione straordinaria del duo Jalisse: Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Con “Il Gelato che Cercavi” e il suo autore Martino Liuzzi che ci racconta la tecnica di aerografia indiretta speculare lucida degli artisti Nicola Giotti & Damaride Russi (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 12.45Dolci Incontri: “GENIALMENTE FREDDO”, la presentazione del libro con la partecipazione straordinaria dell’autore Leonardo Di Carlo (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 13.00Cooking Show Agrigelato: Malga Spill con Gabriele Giacon, a cura di Vecogel (Area concorsi – Pad.D)

Ore 13.00Info Point Accademici Italiani Gelatieri Artigiani: presentazione del gruppo. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 14.00Seminario “Incentivi nazionali per investimenti in gelateria in Germania e Italia: Sostenibilità e Industria 4.0 – Case History delle aziende a MIG”, a cura di Uniteis e.V., Confartigianato e Longarone Fiere Dolomiti (Area Incontri – Pad.E)

Ore 14.00Dolci Incontri: La via della formazione con Denis Scomparin e Luigi Dragoni – Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 14.00Contaminazioni Stellate con Yuri Pal Pos. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 14-16Cooking Show – “Fondente, latte e topping: gelato e sorbetti al cioccolato secondo Angelo Grasso” con il Maestro Angelo Grasso, a cura di BRAVO (Area Pasticceria e Cioccolateria in Gelateria – Pad.A/2)

Ore 15.00Presentazione Servizi di Leasing – Società HHL Hamburg (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 15.00Cooking Show Agrigelato: Malga Campo Est con Arianna Sasso, a cura di Vecogel (Area concorsi – Pad.D)

Ore 15.00Dolci Incontri: Dolce Treviso – il radicchio e le nuove frontiere in pasticceria e gelateria. Come nasce questo nuovo simbolo unito a Treviso ed alle colline del Prosecco (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 15.00Creazione di una ricetta per un gusto di gelato alla crema, a cura di Luigi Dragoni e Yuri Dal Pos. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 16.00Presentazione Servizi pagamenti senza contanti – Società CCV (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 16.30Presentazione Canoni e Tariffe – Strom, Gas & Eco Strom – Societá VLS (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 17.00Presentazione Servizi assicurativi AXA – Nuno Eugenio (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Lunedì 29 novembre 2021

Ore 10-1651° Concorso Internazionale COPPA D’ORO – consegna campioni (Padiglione D)

Ore 10-18“Gelato a Due” International MIG 2021 – seconda edizione del concorso a squadre: uno chef e un gelatiere gareggeranno insieme preparando un piatto gelato gourmet e un gelato dessert (Area concorsi – Pad.D)

Ore 10.30Assemblea ITAL – Associazione Gelatieri Artigiani Italiani in Olanda (Sala Consiglio)

Ore 10.30Seminario “Incentivi nazionali per investimenti in gelateria in Germania e Italia: Sostenibilità e Industria 4.0 – Case History delle aziende a MIG”, a cura di Uniteis e.V., Confartigianato e Longarone Fiere Dolomiti (Area Incontri – Pad.E)

Ore 11-13Cooking Show – “Gianduiotti e Cremini” con il Maestro Alessandro Del Trotti, a cura di Confartigianato Nazionale Alimentazione (Area Pasticceria e Cioccolateria in Gelateria – Pad.A/2)

Ore 11-14Prima selezione del concorso “Dolce Sinfonia”, gusto della 10. Giornata Europea del Gelato Artigianale, a cura di Artglace e Longarone Fiere Dolomiti (Stand Artglace – Pad.B)

Ore 11.00Dolci Incontri: Il Gelatiere e la competenza con Sergio Del Favero e Yuri Del Pos – Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 11.30Cooking Show – “Granite e cremolate di frutta: come preparare e servire un prodotto fresco e goloso tutto l’anno” con il Maestro Palmiro Bruschi (Pad.A/1 – Corsie O-P)

Ore 12.00Presentazione Servizi di Leasing – Società HHL Hamburg (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 12.30Info Point Accademici Italiani Gelatieri Artigiani: presentazione del gruppo. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 13.00Dolci Incontri: Vera Fetten si racconta: una imprenditrice che passa dalla industria al gelato artigianale con “Il Gelato che Cercavi” e il suo autore Martino Liuzzi (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 13.00Contaminazioni Stellate con Yuri Pal Pos e Andrea Branchini. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 14.00Iniziativa Contenitori riciclabili – Re-Cup per la gelateria (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 14-16Cooking Show – “Mousse e Creme al cucchiaio” con il Maestro Massimo Peruzzi, a cura di Confartigianato Nazionale Alimentazione (Area Pasticceria e Cioccolateria in Gelateria – Pad.A/2)

Ore 15.00Presentazione Servizi DAK Gesundheit per i Soci Uniteis (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 15.00Cooking Show – “Barattoli, torte e stecchi, semplicissimi con Gelato Crystal” con il Maestro Palmiro Bruschi (Pad.A/1 – Corsie O-P)

Ore 15.30Presentazione Servizi assicurativi AXA – Nuno Eugenio (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 15.30Creazione di una ricetta per un sorbetto alla frutta, a cura di Luigi Dragoni e Sergio Del Favero. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 16.00Presentazione Canoni e Tariffe – Strom, Gas & Eco Strom – Societá VLS (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 16.30Seminario “Come promuovere la propria gelateria sui social web” (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 17.30Premiazione “Gelato a Due” International MIG 2021 – seconda edizione del concorso a squadre dedicato al gelato gourmet (Area concorsi – Pad.D)

Martedì 30 novembre 2021

Ore 10-1651° Concorso Internazionale COPPA D’ORO – 3a Fase: semifinale a venti, gusto Limone base acqua (Area concorsi – Padiglione D)

Ore 11-13Cooking Show – “Praline, creme e mousse ai tre cioccolati” con il Maestro Danilo Freguja, a cura di BRAVO (Area Pasticceria e Cioccolateria in Gelateria – Pad.A/2)

Ore 11.00Seminario “Fisco in Gelateria: imposte e tassazioni nella nuova legislatura in Germania”, a cura di Uniteis e.V. (Area Incontri – Pad.E)

Ore 11.00Dolci Incontri: Nuove tecnologie nella produzione del Gelato Artigianale con Paolo Pillon. L’azienda BOVO fedele alla tradizione e qualità delle tecnologie propone le innovazioni le ultime tendenze nel campo della pastorizzazione, mantecazione e pasto crema (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 11.30Cooking Show – “Salse e topping home made con l’utilizzo della tecnologia Carpigiani” con il Maestro Palmiro Bruschi (Pad.A/1 – Corsie O-P)

Ore 13.00Dolci Incontri: Come nasce una Passione, il giovane accademico Andrea Branchini con “Il Gelato che Cercavi” e il suo autore Martino Liuzzi (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 13.30Contaminazioni Stellate con Sergio Del Favero, Luigi Dragoni e Andrea Branchini. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 14-181° Concorso “Una Pralina in Gelateria” a cura di Confartigianato Nazionale Alimentazione e Longarone Fiere Dolomiti (Area Pasticceria e Cioccolateria in Gelateria – Pad.A/2)

Ore 14.00Presentazione Servizi DAK Gesundheit per i Soci Uniteis (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 14.00Le nuove tendenza del mercato, a cura di Roberto Leoni, Sergio Del Favero, Luigi Dragoni e Andrea Branchini. (Stand Accademici – Pad.B)

Ore 15.00Cooking Show – “Programma HOT: dalla pastorizzazione della miscela alla mantecazione del gelato utilizzando una sola macchina” con il Maestro Palmiro Bruschi (Pad.A/1 – Corsie O-P)

Ore 15.00Presentazione del Gusto dell’Anno 2022 – Germania, a cura di Uniteis e.V. (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 16.00Seminario “Come promuovere la propria gelateria sui social web” (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 17.00Presentazione Servizi pagamenti senza contanti – Società CCV (Stand Uniteis e.V. – Pad.B)

Ore 17.00Assemblea AGIA – Associazione Gelatieri Artigiani Italiani in Austria (Sala Consiglio)

Ore 17.30Fase semifinale pubblica 51° Concorso Internazionale COPPA D’ORO, in collaborazione con gli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (Area concorsi – Pad.D)

Mercoledì 1° dicembre 2021

10-12.30 51° Concorso Internazionale COPPA D’ORO – 5a Fase: finale a cinque, gusto Limone base acqua (Area concorsi – Padiglione D)

Ore 10.30Assemblea UNITEIS – Unione Gelatieri Artigiani Italiani in Germania (Area Incontri – Pad.E)

Ore 13.00Dolci Incontri: Un resoconto di MIG 2021 con “Il Gelato che Cercavi” e il suo autore Martino Liuzzi (Stand Chiriotti Ed. – Pad.A/1)

Ore 14.00Fase finale pubblica 51° Concorso Internazionale COPPA D’ORO, in collaborazione con gli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani (Area concorsi – Padiglione D)

Ore 15.00Premiazioni del 51° Concorso Internazionale COPPA D’ORO, del premio “GELATERIE IN WEB 2021” e del 1° Premio MIG GREEN per l’esposizione

Tutti i giorni in fiera:

Area espositiva della Regione del Veneto (Padiglione D)

Durante tutte le quattro giornate di Fiera a cura dell’Associazione Gelato Veneto vengono proposte dimostrazioni di preparazione di gusti gelato realizzati con prodotti tipici del Veneto: GELATO, DOP, IGP, DOCG – le eccellenze del Veneto in Mostra. Nel dettaglio:

Domenica 28 novembre 2021

11.30Presentazione Gelato cocktail

12.15Consegna del Premio “Giorgio de Pellegrin”

15.00Presentazione Gelato cocktail

15.15 Presentazione Gelato cocktail

15.30 Presentazione Gelato cocktail

Lunedì 29 novembre 2021

10.30 Zabaione con Fior d’Arancio DOCG Passito di Renzo Ongaro

Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG Passito – Consorzio Vini colli euganei Vo’ (PD)

11.00 Sorbetto Fior d’Arancio DOCG Spumante di Mauro Crivellaro

Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG Spumante – Consorzio Vini colli euganei Vo’ (PD)

11.30 Mandorlato di Cologna Veneta di Mauro Crivellaro

Mandorlato di Cologna Veneta – Proloco di Cologna Veneta (VR)

14.00 Zucca del Delta del Po di Renzo Ongaro e Stephan Buosi

Zucca varietà Delica – Azienda Agricola Zecchin Silvestro Loreo (RO)

14.45 Patata Americana dolce di Anguillara di Jacopo Braggion

Patata dolce americana – Associazione produttori della patata americana di Anguillara Veneta (PD)

15.30 Noce Feltrina di Andrea Reato

16.15 Sopa Veneta di Stephan Buosi

Focaccia veneta e liquore di Marasche

17.00 Castagnaccio con crema di marroni di Jacopo Braggion

Farina di castagne e composta di marroni

Martedì 30 novembre 2021

10.30 Gelato al formaggio Piave DOP Selezione Oro e Pere di Andrea Reato

Piave DOP Vecchio selezione Oro (stagionato 12 mesi) – Consorzio per la tutela del Formaggio Piave DOP

11.30 Sorbetto Vino Friularo di Bagnoli DOCG

Consorzio di tutela Friularo di Bagnoli DOCG

14.00 Gelato con composta di Radicchio di Treviso IGP

Radicchio e composta di radicchio rosso tardivo di Treviso e birra al radicchio rosso di Treviso di Ivan Borsato – Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso IGP e variegato di Castelfranco IGP

14.45 Gelato al Morlacco del Grappa di Jacopo Braggion

15.30 Gelato di laguna di Caorle di Renzo Ongaro

More di Laguna, Ricotta di Caorle e miele di Barena

16.15 Fior di latte bio delle Dolomiti di Vittorio Pasquetti

Lattebusche

