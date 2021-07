(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 Buongiorno.

É partito dall’Agorà il primo passo del progetto “Mi spetta il rispetto. Io, tu, noi, gli altri”, proposto con l’obiettivo di progettare una campagna sul rispetto ispirata ai principi dell’art. 3 della Costituzione e volta allo sviluppo di una comunità più solidale e inclusiva.

Tra le attività suggerite dal gruppo proponente (“Mi spetta il rispetto”) c’era l’acquisto di libri, film, giochi di ruolo tematici per la biblioteca comunale e così è nato il primo “scaffale della gentilezza”, che i bibliotecari stanno arricchendo con tanti nuovi acquisti e che i ragazzi e le ragazze del Servizio civile hanno decorato con origami, che rappresentano la diversità, e con lo slogan, ideato da loro, “la gentilezza è forza”.

“Il progetto si è classificato al quarto posto della graduatoria finale del Bilancio partecipativo e ben si sposa con i progetti che l’Amministrazione sta portando avanti in tema di pari opportunità e diritti. Il 13 novembre si celebra la Giornata Mondiale della gentilezza, che dal 1998 si festeggia in tutto il mondo come World Kindness Day. È una giornata ispirata da un discorso fatto ai neolaureati giapponesi nel 1963, ai quali si raccomandava di essere i primi a “creare un’ondata di gentilezza” che, possiamo dire, è arrivata fin qui. Diffondere una cultura della gentilezza e del rispetto è un presupposto fondamentale per una cittadinanza attiva e democratica che preveda il rispetto e l’accettazione delle differenze, l’abbattimento di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, la promozione di una comunicazione non ostile per favorire comportamenti rispettosi e civili, il rispetto di limiti e spazi altrui… Non dovrebbe essercene bisogno, ma la cronaca ci restituisce spesso casi di intolleranza e violenza e non possiamo stare a guardare. Parlare di gentilezza non significa solo buona educazione e buone maniere, ma in senso molto più ampio vuol dire mettere al centro anche la cura, l’attenzione, il rispetto per gli altri. Sensibilizzare tutti, fin da piccoli, a una cultura del rispetto e della gentilezza deve essere obiettivo comune per una società sempre più inclusiva e che pone al centro le persone” – hanno commentato la Sindaca Michela Palestra e l’Assessora a parità e pari opportunità, diritti, cultura, politiche giovanili e legalità Denise Scupola.

Le iniziative legate al progetto proseguiranno nel prossimo autunno. Nel frattempo, è possibile andare in biblioteca, seguire le “orme” e iniziare a sfogliare tanti libri tematici.

