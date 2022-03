(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 Mestre, l’assessore Mar inaugura la mostra ‘Cornici’

E’ accessibile gratuitamente fino al 13 marzo prossimo, alla Provvederia di Mestre in via Torre Belfredo, la mostra fotografica ‘Cornici’ che nel pomeriggio di oggi è stata inaugurata dall’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. L’esposizione, che comprende le opere di 30 autori, tutti alunni del corso di fotografia dell’Università della terza età di Mestre, indaga il ruolo della cornice naturale nella ripresa fotografica e rientra tra gli eventi de ‘Le città in festa’. È visitabile la mattina dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30.

“Questa mostra è il risultato di un percorso dell’Università della terza età. Denota voglia, coraggio e costanza di imparare” ha commentato l’assessore. “Questo spazio della Provvederia di Mestre è a disposizione della città e delle associazioni. Il Comune vuole offrire alla cittadinanza e al tessuto sociale, vero valore aggiunto dell’associazionismo, punti di crescita, di cittadinanza, di ritrovo. In questa ottica fornisce alle associazioni, tramite bandi trasparenti, i propri spazi civici”. Presente al vernissage anche Sandro Galante, docente del corso di fotografia dell’Università della terza età mestrina.

Venezia, 1 marzo 2022

