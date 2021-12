(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Mestre, l’assessore Boraso alla Festa sociale della Croce verde

Anche quest’anno la Croce Verde Mestre ha organizzato la propria festa sociale, a cui oggi, insieme ai volontari dell’associazione, ha preso parte anche l’Assessore alla Mobilità, Infrastrutture stradali e viabilità, Renato Boraso, in rappresentanza dell’Amministrazione.

Dopo una sfilata per le vie cittadine, la festa è proseguita con la celebrazione della Santa Messa al Duomo di San Lorenzo Martire di Mestre e la benedizione di alcuni mezzi utilizzati per le attività dell’associazione per poi concludersi con il pranzo sociale di rito, come ogni anno.

La Croce Verde Mestre è un’associazione di volontari abilitati al primo soccorso che si occupa di servizi di trasporto sanitario (taxi sanitario e di urgenza), collaborando con la centrale operativa del 118 Mestre e Venezia e con tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio veneziano. Opera a Mestre e a Venezia con ambulanze, idroambulanze e mezzi di soccorso avanzato.

“Chi ha vissuto questi due anni di pandemia sa quanto la Croce Verde costituisca una presenza importante per Mestre” ha commentato l’assessore Boraso a margine dell’evento. “Ringrazio il presidente Maurizio Ceriello e tutti i volontari per quello che hanno fatto per Mestre e Venezia. L’Amministrazione è al fianco di chi è impegnato nella sanità, professionisti e volontari, come gli oltre 500 volontari della Croce Verde di Mestre”.

Venezia, 19 dicembre 2021

