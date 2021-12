(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Mestre, l’assessore Besio al “Festival dea Canzon Venessiana”

Un’occasione benefica ma anche un pretesto per valorizzare gli artisti locali e la cultura musicale del territorio. Si è concluso oggi, con un’esibizione collettiva nell’auditorium della Città metropolitana di Venezia, il “Festival dea Canzon Venessiana”. A rappresentare l’Amministrazione era presente l’assessore ai Servizi al Cittadino Laura Besio. L’evento – compreso tra le celebrazioni per i 1600 anni di Venezia – è nato dall’intuizione di un ristoratore di Mira in collaborazione con il musicista veneziano Daniele Perolari, in arte Lele Wonderfull, insieme a due associazioni: [Vite Vere Down Dadi](http://www.downdadi.it) e [Fondazione Emma Onlus](http://www.fondazioneemma.it).

Il festival ha preso il via il 17 settembre. Ogni venerdì sera per 14 settimane consecutive quindici artisti, maschi e femmine, si sono esibiti con i propri successi di musica veneziana insieme a Daniele Perolari. La finale della manifestazione, che ora punta a diventare un appuntamento annuale, si è svolta domenica 12 dicembre a Mira con replica oggi nell’Auditorium di via Forte Marghera a Mestre.

Si tratta di un evento con finalità sociale: tutti i contributi offerti spontanemente dagli sponsor saranno devoluti all’associazione padovana DADI onlus, che si occupa di difesa dei diritti e cura delle persone con sindrome di Down, autismo e disabilità intellettiva, nonché alla Fondazione Emma Onlus, onlus di Mira che realizza attività sociali inclusive.

L’assessore Besio chiamata sul palco ha espresso la propria gratitudine per l’iniziativa: “Una giornata di allegria e festa che come Amministrazione abbiamo accolto con grande entusiasmo. Quale modo migliore per rilanciare la città se non partire dalle tradizioni che voi artisti nobilitate attraverso la vostra esperienza, il canto, la musica, i costumi di scena. Davvero grazie per questo evento, so che rientra in un progetto che punta a diventare strutturale e mi fa piacere”.

“E’ bellissimo che non ci sia compezione nel festival e che le donazioni vadano in beneficenza ad alcune associazioni, dunque al servizio del prossimo. Non posso che dirvi grazie a nome della città e dell’Amministrazione. Auguri di buon Natale” ha concluso.

Venezia, 19 dicembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1_58.jpeg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2_57.jpeg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3_54.jpeg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/4_51.jpeg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5_45.jpeg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6_41.jpeg)

– [Foto 7](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7_28.jpeg)

– [Foto 8](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/8_27.jpeg)

– [Foto 9](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/9_22.jpeg)

– [Foto 10](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/10_18.jpeg)

– [Foto 11](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/11_12.jpeg)

– [Foto 12](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/12_9.jpeg)

🔊 Listen to this