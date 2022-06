(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Mestre, al Teatro del Parco si conclude la prima residenza per artisti under 30

Teatro, performance e videoarte per raccontare la relazione tra il Teatro del Parco e il parco Albanese ‘Bissuola’ che lo ospita. Si è conclusa con una rappresentazione informale, in programma oggi, la residenza per giovani artisti under 30 al Teatro del Parco di Mestre. Lanciata con un bando di concorso a metà aprile scorso nell’ambito del progetto culturale youTHeater, la residenza si è svolta il 6,7 e 8 giugno. Tre giorni dedicati a indagare il rapporto tra arte e luogo, per creare un progetto fusione di vari linguaggi artistici.

Allo spettacolo, ambientato nel pomeriggio di oggi sia nel parco che all’interno del teatro, hanno preso parte anche la presidente del Consiglio comunale e la vicepresidente della Municipalità Mestre – Carpenedo. I giovani selezionati per il progetto, tra varie candidature pervenute, sono: Elio Bonaccini, Alice Bonvini e Miriam Tartaglia e i tre componenti del Fuhlen Collective. In scena momenti di teatro-danza fusi al racconto visivo e sonoro del parco, alle voci dei cittadini che ogni giorno ne fruiscono, raccolte tramite interviste ai passanti e a immagini simboliche.

Durante la residenza gli artisti, suddivisi in gruppi, hanno collaborato con tecnici e mentor per la presentazione di proposte performative e multidisciplinari che interpretassero la relazione tra parco e teatro.

Uno spettacolo originale e innovativo nato “Grazie all’osservazione dell’ambiente e alla propria sensibilità artistica” come ha spiegato la regista Carola Minincleri Colussi, direttrice artistica del Teatro del Parco. “I giovani hanno mescolato le proprie competenze, esperienze e sensazioni sul tema”.

Il progetto culturale youTHeater è nato su iniziativa di tre associazioni: “Farmacia Zooè”, “Live Arts Cultures” e “Macaco”. “L’obiettivo è far scoprire la presenza del teatro all’interno del Parco a chi ancora non ne sia a conoscenza, e fornire ai giovani artisti uno spazio che possano percepire come casa” ha proseguito Minincleri Colussi.

Venezia, 8 giugno 2022

