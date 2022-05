(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Messina. Versace (FI): “Disgustata da offese sessiste di De Luca verso Siracusano”

“Ho ascoltato il delirante comizio via Facebook del sindaco di Messina Cateno De Luca e non riuscivo a credere alle mie orecchie, per la quantità di volgarità sessiste, condite anche da incommentabili gesti, insinuazioni, minacce e ingiurie rivolte alla collega Matilde Siracusano. De Luca questa volta ha varcato il limite di ogni possibile tollerabilità e decenza umana ancorché istituzionale.” Così in una nota la deputata Giusy Versace, responsabile dei dipartimenti Sport, Pari opportunità e Disabilità di Forza Italia.

“Sono a fianco dell’amica e collega Matilde Siracusano, con cui quotidianamente condivido le battaglie per le pari opportunità e contro la violenza sulle donne dentro e fuori il Parlamento. A lei il mio abbraccio più grande e l’invito a procedere con la determinazione di sempre”, conclude Versace.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this