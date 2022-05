(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 Messina: Mandelli (FI), solidarietà a Siracusano per attacchi sessisti

“La mia solidarietà alla collega Matilde Siracusano, vittima di un violento attacco sessista che qualifica, o meglio squalifica, colui che lo ha lanciato. Il saggio di volgarità offerto dall’ex sindaco di Messina De Luca non scalfirà certo l’impegno di Matilde per la città e per tutto il Paese”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli.

