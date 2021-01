MESSINA, LA RCS IN SUPPORTO AL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA COVID

(AGENPARL) – gio 28 gennaio 2021 MESSINA, LA RETE CIVICA DELLA SALUTE IN SUPPORTO

AL COMMISSARIO PER L’EMERGENZA COVID-19

UNA COLLABORAZIONE PER FACILITARE LE COMUNICAZIONI

CON I 108 COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA

Messina – Grazie ai volontari della Rete Civica della Salute (RCS) sarà agevolata la comunicazione tra l’Ufficio straordinario per l’emergenza Covid-19 per Messina e i 108 Comuni dell’Area metropolitana. Un impegno che vede i Riferimenti Civici della Salute del Messinese in prima fila per il benessere delle comunità, con funzioni di supporto operativo. “Si tratta – commenta il Commissario dott.ssa Maria Grazia Furnari – di un coinvolgimento importante, che rafforza l’alleanza tra le istituzioni sanitarie e il mondo del volontariato e la riconosce come una delle leve fondamentali da mettere in campo per affrontare al meglio le criticità della difficile situazione attuale. Allo stesso tempo, la RCS è un esempio di ‘buona pratica’ di sussidiarietà civica da sviluppare più in generale nel confronto costruttivo tra Istituzioni e realtà del Terzo Settore per il sostegno alle politiche pubbliche sui Beni Comuni, quale la Salute”.

“La dott.ssa Furnari ha seguito dal nascere il progetto della Rete Civica della Salute e ha posto sempre grande attenzione all’integrazione del cittadino come risorsa del Servizio sanitario regionale”, commenta Pieremilio Vasta, coordinatore regionale della RCS. “Siamo convinti che l’apporto dei Riferimenti Civici organizzati, in particolare in questo momento di emergenza, possa essere di grande efficacia”.

“Apprezziamo in particolar modo – conclude Pier Francesco Rizza, presidente della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende sanitarie e ospedaliere siciliane – questa ulteriore sperimentazione che, dopo Catania, ci consegna anche in provincia di Messina grandi responsabilità che ci sentiamo pronti ad affrontare. E auspichiamo che questo modello di partenariato sociale possa trovare buona realizzazione anche nelle altre province siciliane”.

Per ulteriori approfondimenti:

🔊 Listen to this