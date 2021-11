(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 CESV MESSINA, AL VIA IL NUOVO CORSO

PER ASPIRANTI VOLONTARI DI TELEFONO AMICO

È al via il 55° corso di Telefono amico Messina. Gratuito e online, il corso è il primo step

per poter diventare volontari dell’organizzazione che dal 1975 dà ascolto a chiunque provi

solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagio e senta il bisogno di condividere

queste emozioni con una voce amica. Telefono Amico Messina assicura ascolto 24 ore su

24 tramite la linea nazionale gratuita Cevita chiamando il numero 02/99777 mentre se si

«Diventare partecipi dei dubbi e delle fragilità del prossimo rappresenta un’occasione per

scoprire risorse, capacità e intenti che spesso non si sa di possedere», spiega il

responsabile Ennio Marino (che è anche vicepresidente del CESV Messina, insieme con

Pasqua Nuccia Formica di AVULSS Milazzo). «Non per caso la partecipazione al corso,

oltre a essere condicio sine qua non, è mirata a far emergere attitudini, volontà e qualità

individuali».

Per iscriversi al corso di Telefono Amico Messina bisogna candidarsi entro il 20 dicembre,

compilando una breve scheda (disponibile cliccando qui). I requisiti richiesti sono un’età

compresa tra i 18 e i 49 anni e la residenza a Messina, che è sede del servizio. Bisogna

inoltre dare la disponibilità di due sere a settimana per poter seguire i webinar e,

ovviamente, avere una buona connessione internet.

Centro Servizi per il Volontariato – Associazione Ce.S.V. Messina – Via Salita Cappuccini n. 31, 98122 Messina

🔊 Listen to this