Feltre, 15 luglio 2021

Messa in sicurezza dell’accesso all’istituto scolastico “Vittorino da

Feltre”.

Un importante intervento di messa in sicurezza dell’accesso all’istituto scolastico

“Vittorino da Feltre” è stato approvato dalla giunta comunale di Feltre nella sua

ultima seduta.

Durante le ore di entrata e uscita dall’istituto scolastico sono infatti emerse alcune

criticità che riguardano, in particolare, le auto posteggiate di fronte all’istituto (che

oscurano la visuale degli bambini in entrata/uscita dal plesso scolastico), la necessità

di transennare l’area per indirizzare i bambini all’interno di un’area protetta, nonché la

necessaria costante presenza di agenti della Polizia Locale e di altro personale

volontario per gestire in sicurezza i flussi pedonali dei bambini e dei genitori e per

deviare il traffico veicolare e moderare la velocità di transito.

Il progetto approvato prevede la posa di una serie di elementi di arredo urbano di tipo

modulare, quali fioriere e panchine, che – opportunamente posizionati – definiscano

uno spazio esterno confinato e protetto.

Nell’area antistante il plesso, oggetto di nuova asfaltatura, verrà garantito un

posteggio per le persone disabili e un posteggio per le biciclette degli alunni con posa

di relativa rastrelliera.

E’ inoltre prevista l’eliminazione di uno stallo di sosta immediatamente antecedente

all’accesso laterale del parco della Rimembranza al fine di rimuovere il potenziale

pericolo di investimento ai pedoni che escono dall’uscita laterale del parco.

L’importo dell’intervento è stimato in circa 16 mila euro + imposte per una spesa

complessiva di circa 19.500 euro. I lavori saranno finanziati con le economie di gara

relative al secondo lotto del piano di Manutenzione straordinaria viabilità comunale

2020.

“Raccogliendo le segnalazioni e le sollecitazioni provenienti dai genitori, dal

personale scolastico e dagli agenti della nostra Polizia Locale, abbiamo inteso con

questo intervento mettere in piena sicurezza un’area che, soprattutto in concomitanza

con gli orari id ingresso e uscita da scuola, presenta alcune criticità croniche”, spiega

l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Feltre Adis Zatta, che aggiunge: “Via

Cornelio Castaldi risente oltretutto del traffico aggiuntivo generato dai mercati del

martedì e del venerdì; con questa soluzione, che siamo riusciti a finanziare grazie alle

economie della gara sul secondo lotto di asfaltature 2020, riusciremo a mettere in

sicurezza l’accesso e l’uscita dei ragazzi, mi auguro già a partire dalle prime settimane

del nuovo anno scolastico”.

